「ウーブン・シティ」で公開された、危険を予測して運転手に注意を促すシステム＝22日午前、静岡県裾野市トヨタ自動車は22日、昨年9月に始動した静岡県裾野市の次世代技術の実証都市「ウーブン・シティ」で、新たに完成した開発施設「インベンターガレージ」を報道公開した。日清食品など異業種の参画企業と技術や知見を掛け合わせて商品やサービスを生み出す拠点とする。トヨタの豊田章男会長を模した返答を得られる人工知能（A