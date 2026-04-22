「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ内野陣の佐藤輝シフトが奏功した。４−０の二回、阪神先頭の佐藤輝が１ボールからの２球目、外寄りのカーブをとらえた痛烈な打球は一直線に中前に抜けるかに見えた。しかし、ＤｅＮＡの遊撃・京田は二塁ベースの後方深くに位置しており、正面を突くライナーとなった。ＤｅＮＡの内野陣は二塁・牧が一、二塁間深く、右翼定位置のすぐ前あたりに、三塁・度会が三遊間に