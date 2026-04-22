シベリアンハスキーが見せた微笑ましい「お出迎え」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で165万回再生を突破し、「可愛いすぎます」「たまらん」「こっちまで笑顔になる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：帰宅した女性が、玄関ドアのポストから中を覗いた結果→大型犬が待っていて…すぐに帰りたくなる『愛おしい光景』】 玄関ポストから中を覗いたら… TikTokアカ