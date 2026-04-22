三笘薫が所属するブライトンは、プレミアリーグ第34節でチェルシーと対戦し、3-0の快勝を飾った。これでチェルシーとの順位は入れ替わり、ブライトンは6位に浮上。欧州カップ戦出場権獲得へ近づいた。そんなこの試合でブライトンの指揮官ファビアン・ヒュルツェラーが称賛したのはMFカルロス・バレバだ。21歳の同選手は昨シーズン公式戦40試合で4ゴール2アシストをマーク。中盤の底で圧巻の存在感を見せ、マンチェスター・ユナイテ