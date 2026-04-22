スクデットに近づくインテルにて、今季最大の収穫となったのが20歳のFWフランチェスコ・ピオ・エスポジトの成長だ。昨季はセリエBのスペツィアにレンタル移籍しており、そこで19ゴールを挙げてセリエB得点王に。セリエAで通用するか疑問もあったが、今季ここまで6ゴール4アシストと大活躍。チャンピオンズリーグでも2ゴール2アシストを決めていて、スタメンと途中出場の両方から決定的な働きをこなせるのが強みだ。すでにエスポジ