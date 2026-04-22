チェルシーはプレミアリーグ第34節で日本代表MF三笘薫が所属するブライトンと対戦し、0-3の完敗を喫した。CL出場権獲得を目指すチェルシーだが、現在プレミアで泥沼の5連敗中。順位も7位に落とすことになり、CL出場権獲得は厳しい道のりになっている。そんななか、英『THE Sun』はブライトン戦の後、3人の選手を酷評。なんと10点満点中の採点で1点をつけ、批判した。1人目はMFモイセス・カイセドだ。同メディアは「カイセドは調子