アーセナルでプレイするベルギー代表FWレアンドロ・トロサールにセリエA行きの可能性が浮上しているようだ。現在31歳の同選手は2023年冬にアーセナルに加入。今シーズンはここまで公式戦44試合で7ゴール9アシストを記録している。しかし、アーセナルは夏の移籍市場で左ウイングを補強ポジションにしていると考えられており、31歳のトロサールは放出候補に名を連ねていると噂されている。そんななか、英『FootballTransfers』による
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