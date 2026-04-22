三陽商会は、新ブランド「AUREME（オーレム）」を2026年秋冬シーズンより始動します。中期経営計画における新たな成長戦略の一環として打ち出されたこのブランドは、ファッションビルやECを主販路に据え、百貨店以外の販売チャネルを強化する役割を担います。2026年9月には店舗およびECで販売を開始し、5年後には約10店舗の展開を目指します。Courtesy of AUREME4月21日には、東京都千代田区・北の丸公園にある科学技術館でライブ