2026年4月から公立小学校では給食費が実質無償化になり、児童1人あたり月額5200円が公費で支援されます。新潟市は基準額を上回る額については市が負担し、保護者に負担を求めないことにしました。 新潟市中央区の浜浦小学校。子どもたちが楽しみにしている給食の時間です。この日の献立は、ハンバーグやビーンズサラダ・タケノコの汁物など、栄養バランスや食材の質や量を考えたメニューです。 ■児童