マクリーンは6回2/3で3失点と一定の仕事をしたが…(C)Getty Imagesシーズン序盤での苦境はどこまで続くのか。メッツが現地時間4月21日に本拠地で行われたツインズ戦に3-5で敗れ、これで12連敗となった。およそ2週間ぶりとなるホームの観客の前で、連敗がさらに伸びることとなり、まさに迷走状態に陥っている。【動画】大谷翔平、執念の内野安打！53試合連続出塁達成シーンをチェックこの日、メッツは3回にフランシスコ・リンド