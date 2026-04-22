◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２４）＝鷺宮製作所＝が、プロ初安打を放った。０―０で迎えた２回、１死二塁から打席に立つと、カウント１―２から中日ドラフト２位の先発・桜井の５球目、１４８キロを中前にはじき返した。ここまで竹丸は２回を投げ、中日打線を２安打無失点に抑えている。