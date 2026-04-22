◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（２２日・ベルーナドーム）西武・西川愛也外野手が２２日、１軍復帰２戦目で初安打、初打点をマークした。「８番・中堅」で２戦連続のスタメン出場。２回、同点に追いつきなお２死三塁の第１打席。相手先発・大関の低め変化球をすくい上げた打球は、二塁手の頭上を越える勝ち越しの中前適時二塁打となった。「絶対に出塁してやると思い、バットを振り抜きました。逆転することができてよかっ