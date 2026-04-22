マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが、全国２０歳〜６９歳の男女１１００人を対象に「テーマパーク・遊園地に関する調査（２０２６年）」を４月１７日、１８日にインターネットで実施した。ここ数年、新しいテーマパークが次々と開業。テーマパーク・遊園地へ「１年に１回以上」行く人は２２．８％。全く行かない人は４１．２％。２０代は「１年に１回以上」が３７．７％と利用頻度が高いことが分かった。