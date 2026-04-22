元プロ野球選手でタレントの元木大介（54）が21日、自身のインスタグラムを更新。かつて共に読売ジャイアンツで活躍し、現在は同チームの1軍打撃コーチを務めるイ・スンヨプ氏（49）との2ショットを披露した。【写真】「日韓のスーパースター競演」イ・スンヨプ氏との爽やか2ショットを披露した元木大介元木は「久しぶりに会って楽しい話しして来ました〜 長いシーズン頑張って最高のオフに」と報告し、神宮球場での試合前練習