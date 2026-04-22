◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）阪神・大山悠輔内野手が、２打席連発の３号逆転満塁弾を放った。３点を追う３回２死満塁。竹田の初球を迷いなく振り抜き、打球はフォローの風に乗って右翼席に飛び込んだ。「打ったのはストレート。追いつかれてしまいましたが、この後も1点でも多くとって、とにかく最後に勝って終われるように、全員で粘り強く戦っていきます」。その裏に茨木が佐野に同点ソロを献上し