アイドルグループ・SKE48の篠原京香が、30日発売の『BUBKA6月号』セブンネット版表紙(白夜書房)に登場。自身初となるソログラビアを披露した。【アザーカット】透明感抜群なフレッシュグラビアを披露した篠原京香巻中に掲載されたグラビアでは、表紙にも採用された爽やかな青ストライプの水着に加え、透け感のあるトップスと合わせたチューブトップ水着を披露。さらに、ストリートライクな衣装にも身を包み多彩な表情を見せて