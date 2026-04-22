群馬県出身のタレント・井森美幸（５７）が、２２日に行われたプロ野球の巨人・中日戦（群馬・上毛新聞敷島公園球場）のファーストピッチに登場した。巨人ファンで、「最高」にちなんだ背番号「３１５」が入った巨人のユニホームでマウンドにあがった井森は、捕手役の群馬県出身の巨人のドラフト４位ルーキー・皆川岳飛外野手（２２＝中大）に向かって、ダイナミックなフォームで投球。ミットにはわずかに届かずショートバウン