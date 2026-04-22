ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」が23日、初日を迎える。22日は前検が行われた。デビューして約2年、体重もあって苦戦していた田中宏典（26＝佐賀）。減量に取り組んでからは勝率を1点ペースで上げ、前期は5.36。A2級へ、あと一歩まで迫った。しかし、今期は5点を切り苦戦している。「ここ6節は本当に悪いエンジンばかりを引いて、自信もなくなりかけてます」。今期は今節で走り納め。昇級は来期以降に持ち越しだ