中国でケーキを購入した顧客が申し立てた苦情が大規模な調査のきっかけとなり、数万もの「幽霊」食品業者の存在が判明した/Cheng Xin/Getty Images香港（CNN）中国でケーキを購入した顧客が申し立てた苦情が大規模な調査のきっかけとなり、数万もの「幽霊」食品業者の存在が判明した。調査によって、同国の大手企業には巨額の罰金が科され、熾烈（しれつ）な価格競争の落とし穴が浮き彫りになった。複数の国営メディアによれば、調