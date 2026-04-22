東京電力の5月使用分の電気料金は、わずかに値上がりする見通しです。東京電力の5月使用分の家庭向けの電気料金は標準的な使用量の場合、前の月と比べておよそ18円高い8795円となる見通しであることが分かりました。家庭用の電気料金では、火力発電所の燃料となる原油やLNG＝液化天然ガスなどの価格が、数か月遅れて反映される仕組みであるため、中東情勢を受けて高騰した輸入燃料の価格の影響はまだ受けていません。ただ、早けれ