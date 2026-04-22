◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年4月22日横浜）阪神・大山悠輔内野手が、3点を追う3回に3号満塁本塁打を放った。4点を追う2回に2号ソロ本塁打を放った次の打席。無死満塁から森下、佐藤が打ち取られた後の嫌な雰囲気の漂う中、DeNA先発・竹田が投じた147キロのストレートを振り抜くと、打球は右翼席に飛び込んだ。22年6月17日のDeNA戦以来となる2打席連続アーチとなった。その瞬間、レフトスタンドのファンからは「ウォ