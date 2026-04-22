◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念・Ｇ１の優先出走権）追い切り＝４月２２日、栗東トレセンドラゴンブースト（牡４歳、栗東・藤野健太厩舎、父スクリーンヒーロー）は坂路を単走で追われ、５４秒８―１２秒２でフィニッシュ。全身を使った力強い走りを見せた。「しまいもしっかり伸びていた。昨年の暮れから使っているけど、調子落ちもないですよ」と藤野調教師