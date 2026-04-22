韓国中部の中心都市・テジョンにある動物園から脱走し、9日間の逃走劇を繰り広げたオオカミのヌック。捕獲後、どんな様子なのか見たいという市民からの熱い要望を受け、食事をしている動画が公開されました。ヌックのためだけに用意された餌に、少し戸惑いながらもしっかりと食べています。脱走によって韓国中の注目を集め、一躍有名になったヌック。その人気ぶりを示すように、巨大な電光掲示板には「ヌック、帰ってきてくれてあ