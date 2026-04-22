会社の健康診断で「再検査が必要です」と言われると、不安と同時に気になるのが費用面ではないでしょうか。特に「再検査は保険が適用されるのか」「全額自己負担になるのか」といった疑問を持つ方は少なくありません。結論から言うと、再検査でも保険が適用される場合とされない場合があります。 本記事では、その違いと判断基準、費用を抑えるためのポイントについてわかりやすく解説します。 再検査費用は保険適