顧客から不正にお金を受け取っていた問題を巡り、プルデンシャル生命保険の得丸博光社長らが２２日に都内で記者会見を行った。営業職員らが顧客に架空の投資話を持ち掛け、総額約３１億円の金銭を不正に受け取っていたことが発覚。新規の保険販売を９０日間自粛していたが被害の申告が増えており、１８０日間延長すると発表した。また今年１月２６日に補償問い合わせ窓口を設置後に約７００件の問い合わせが寄せられ、グループ