名古屋競輪のＧIII「第２回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が２３日、開幕する。初日は８Ｒ予選に登場する石塚輪太郎（３２＝和歌山）は上昇ムードでの参戦だ。直前の西武園記念では勝利こそなかったものの準決に駒を進めた。そこから中１週間強は「普通に練習してきたし、悪くはなかったですね」。３月防府ＧIIウィナーズカップに予備で参戦した際は「調子が上がらなくて試行錯誤中」と話していたが、その