この記事の画像を見るクイズを通じて「楽しいから始まる学び」を届け続けている知的エンタメ集団・QuizKnock。10周年を記念して刊行された書籍『十字路』（KADOKAWA）には、メンバーの撮り下ろし写真やロングインタビュー、名場面の振り返りなど多種多様な企画が勢揃い。10年かけて磨き上げられたQuizKnockの魅力を網羅した内容で、彼らの素顔をディープに知ることができる。インタビューにはクイズ王の伊沢拓司、ふくらP、須貝