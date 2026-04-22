ジャイアンツのイ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）の?暴走?が物議を呼んでいる。２１日（日本時間２２日）の本拠地ドジャース戦の６回、二死から右前打を放つと続くラモスが中前にはじき返した。スタートを切っていたイ・ジョンフが二塁を通過し、中堅コールの返球が送れる間に三塁も蹴って一気に本塁突入。二塁・フリーランドの中継から本塁クロスプレーとなり、手前でタッチアウト。捕手ラッシングのタッチを避け切れず、座り