NTTドコモビジネスは4月22日、石川県志賀町と令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨からの創造的復興に向け、「未来を拓く共通基盤で実現する復興イノベーションに向けた連携協定」を締結したことを発表した。この協定は、創造的復興を通じて「ここにしかない未来を。〜みんなで創ろう シン・志賀町〜」を実現するために締結するものだという。締結式の模様(左からNTTドコモビジネス 北陸支社長 川野一成氏、志賀町 町長 稲