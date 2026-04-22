《遊戯機器『フライングバルーン』において、定期点検作業中の弊社従業員1名が搬器に挟まれる事故が発生いたしました。救出作業後、当該従業員は病院へ搬送されましたが、その後死亡が確認されました。亡くなられた従業員のご冥福を心よりお祈り申し上げますとともに、ご遺族の皆様に深くお悔やみとお詫びを申し上げます。また、このたびの事故によりご迷惑とご心配をおかけしたすべてのお客様・関係者の皆様にも、重ねてお詫び申