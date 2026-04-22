BTSのワールドツアー釜山公演が、日本全国のスクリーンで楽しめる。現在、ワールドツアー『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG'』を展開中のBTSは、6月12日・13日の2日間、韓国・釜山アジアード主競技場で公演を開催する。【写真】V、日本の人気テーマパークを“お忍び”訪問このうち、6月13日の公演のライブビューイングが決定。デビュー13周年を迎える当日の公演模様が、日本全国の映画館でリアルタイムで上映される。（画像＝BIGHIT MUSIC