【モデルプレス＝2026/04/22】YouTuberのてんちむが21日、自身のYouTubeチャンネルを更新。手作りの弁当を公開し、話題を呼んでいる。【写真】“青汁王子”と電撃婚の32歳美女「珍しいおにぎり」家族3人用の手作りピクニック弁当◆てんちむ、手作りピクニック弁当公開てんちむは「今日は家族でピクニック」と題し、夫で実業家の三崎優太氏と息子の3人で行くピクニックのために、弁当を作る様子を公開した。最初に、しそ、ごま、チ