【Wonderful Works「サオリ」】 8月 発売予定 価格：24,980円 Wonderful Worksは、1/7スケールフィギュア「サオリ」の発売時期を4月から8月へ延期した。延期理由は開発進行上の事由としている。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「サオリ」の姿を1/7スケールで再現したフィギュア。原型はデイラ氏が担当し、彩色は路川宏之氏、