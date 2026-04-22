「なんだかやさしいし、ノリもいいし、いい感じかも…♡ 」と思っていたのに、気づけば「え、遊ばれてただけ？」なんて経験、ありませんか？今回は、「実は遊んでいる男性」の見抜き方を体験談やインタビューをもとにご紹介します。距離感が近すぎる会って間もないのに妙になれなれしい、ボディタッチが多かったり、「可愛いね」「今度、家に行かせてよ」など踏み込んだ発言を平気でしてくる男性には要注意です。真剣な恋を求