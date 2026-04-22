世界初の5K2K有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」 LGエレクトロニクス・ジャパンは22日、最新のモニター製品を紹介する内覧会を開催。CES 2026で発表され、6月から順次発売予定の、世界初の39型5K2K有機ELゲーミングモニター「39GX950B-B」や27型5KミニLED液晶ゲーミングモニター「27GM950B-B」を初披露した。 LGモニター「LG UltraGear evo」 ・39型有機EL「39GX9