これは静岡県内で一番高い「浜松アクトタワー」です。これまでは不動産投資会社の所有でしたがこれを地元企業らが取得し地域活性化を目指すことが発表されました。実は今、浜松駅周辺では、ホテルや大学が進出を表明するなど大きな動きが相次いでいます。空洞化が問題となっていた浜松市中心部は変わることができるのでしょうか。そのヒントが横浜にありました。人口約78万人。県内最大の都市・浜松が、今大きく変わろうとし