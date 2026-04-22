夏のベースメイクは、テカリやくずれを防ぎながらも、肌へのやさしさを大切にしたいもの。そんな願いに応えてくれるのが、ナチュラグラッセの数量限定アイテム。天然由来成分100％にこだわり、スキンケア発想で仕上げる新作は、透明感と快適さを両立。暑い季節でも心地よく使える、注目のベースメイクをご紹介します♡ 透明感を仕込むUVパウダー 「クリアラスティング ルースパウダー U