原油不足の影響が様々なところに出ています。原油は原材料になったり、電気・ガスなどの熱源になったり、燃料になったりするわけですが、今回は燃料、ガソリンを見ていきましょう。 【写真を見る】｢ガソリンの補助金が、備蓄の先食いになるのでは｣ 海外旅行が減ると…車の利用が増える？どうなるイラン・中東情勢 レギュラーガソリンの価格の推移を数年単位で見てみます。補助金が入ったときの価格の最新（全国平均）は4月