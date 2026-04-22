『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「83歳妻『夫を棒で…』男性死亡」についてお伝えします。◇◇◇愛知県名古屋市の集合住宅の一室で、21日午後9時ごろ、「80代の男性の意識がない」と近くに住む女性から119番通報がありました。救急隊が駆けつけ、この部屋に住む赤池信一さん（82）が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。亡くなった赤池さんの全身には、アザがあったということです。その後、傷