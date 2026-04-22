片山さつき金融担当相は22日、米新興企業アンソロピックが開発した最新の人工知能（AI）モデルによるリスクについて、日本銀行や三菱UFJ銀行など3メガバンクの関係者らと24日にも会合を開く方向で調整していることを明らかにした。AIが悪用された場合に金融システムが受ける影響や懸念点を点検する。問題となっているのは新型AIの「クロード・ミュトス」。ウェブブラウザーなどの脆弱性を見つけ出す能力が飛躍的に高まったとさ