JR東海は、東海道新幹線の車内で愛犬と一緒に過ごせる「わんわんエクスプレス」をことしも試験運行すると発表しました。 【写真を見る】新幹線内で愛犬をケージから出せる！｢わんわんエクスプレス｣ 今年も試験運行 6月の｢インターペット大阪｣に合わせて…限定100人 この列車は、6月20日(土)・21日(日)にインテックス大阪で開催される西日本最大級のペット産業国際見本市「インターペット大阪」に合わせて運行