今年3月末に松竹エンタテインメントを退所したことを発表していた俳優の前田航基さんが、新たに事務所に所属したことを自身のインスタグラムで報告しました。 【写真を見る】【 前田航基 】BLUE LABELに所属「気持ちも新たに、真摯にお芝居に取り組んでいく所存」現在は26日まで舞台公演中航基さんは、ファンやフォロワーへの感謝を綴りつつ「この度、私前田航基はBLUE LABELに所属させて頂く運びとなりました」と報告しまし