愛知の高校生をミャンマー拠点の特殊詐欺グループに紹介したとして25歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】ミャンマー拠点の特殊詐欺グループに男子高校生を｢かけ子｣として紹介した疑い 指示役とみられる25歳男を逮捕 逮捕されたのは神戸市の自称・作業員、𠮷田一紗容疑者です。警察によりますと、𠮷田容疑者は、おととし、ミャンマーの特殊詐欺グループに対し、愛知県に