「ＤｅＮＡ−阪神」（２２日、横浜スタジアム）阪神の福島が、ついにプロ初盗塁を決めた。二回、２死から中前打で出塁。続く坂本の初球でスタートを切り、二塁へ頭から滑り込んだ。３度目の盗塁企図で初成功となった。１９日の中日戦（甲子園）で失敗した際には「自分のタイミングでチャンスがあればいきたい」と意気込んでいた。昨季ファームで３３盗塁を記録した虎の韋駄天（いだてん）が、１軍の舞台でも自慢の脚を見せ