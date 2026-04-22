警察をかたる詐欺が増えていて、偽の逮捕状が自宅に送られてくるという新たな手口も起きています。愛知県の高齢者宅に届いた1通の書類。何と“ニセの逮捕状”です。このように、警察を装って詐欺を働く“ニセ警察詐欺”が各地で相次いでいます。4月2日、新潟県内に住む80代女性の自宅にかかってきたのは、警察官を名乗る人物からの「捕まえた暴力団員が、『あなたが共犯者で現金400万円を渡した』と話している」という電話です。そ