All Aboutでは、読者のリアルなお金の体験や疑問を取り上げ、専門家が分かりやすくアドバイスするコーナーをお届けしています。実際にどのように貯金をしているのかを紹介し、その工夫や悩みを専門家の視点でひも解いていきます。あなたの貯金方法に、新しいヒントを見つけてみませんか？今回は、島根県在住の「みつこ」さん（46歳・パート勤務）。家族のすすめで始めた預貯金から20年、定期預金や社債を中心に堅実に資産を積み上