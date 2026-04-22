中国科学院南京地質古生物研究所の初期生命研究チームが主導した国際研究でこのほど、陝西省漢中市西郷県の約5億3500万年前の寛川鋪生物群から、現在知られている中で最古の環形動物の実体化石が発見された。この発見により、最古の環形動物実体化石の記録は1000万年以上さかのぼることになった。関連成果は4月21日付の米国の学術誌「米国科学アカデミー紀要（PNAS）」に掲載された。今回、研究チームは計7点の貴重な太古の環形動