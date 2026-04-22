ドイツの自動車市場研究機関、自動車経営センター（CAM）が4月21日に公表した「2026年自動車イノベーション報告書」によると、中国メーカーの比亜迪（BYD）は157ポイントを獲得し、昨年トップだったフォルクスワーゲン（143ポイント）を抜いて初めて世界自動車業界イノベーションランキングで首位となりました。メルセデス・ベンツが134ポイントで3位、中国の小鵬汽車（Xiaopeng）が128ポイントで4位に入り、5〜10位はBMW、中国の