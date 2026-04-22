全長4.7mの新型「CLA」が今夏上陸決定！ メルセデス・ベンツの「CLA」は、2013年の初代登場以来、流麗なクーペフォルムを纏った「4ドアクーペ」という独自のジャンルを確立した人気モデルです。3代目となる新型CLAは、新開発のモジュラーアーキテクチャ「MMA（メルセデス・ベンツ・モジュラー・アーキテクチャ）」を初採用。BEVと内燃機関の双方において、メルセデスの最新技術が惜しみなく投入されています。【画像】超カッコ