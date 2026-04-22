夢が実現する――。オリックスの片山楽生投手が、地元・北海道音更（おとふけ）町で計画されている「全天候型屋内練習施設」の建設に向け呼びかけていた、ふるさと納税の寄付金が目標の5000万円を達成し、実現に向け大きく前進した。「ありがたいですね。宮崎キャンプでもファンの方から『ふるさと納税しましたよ』という声を何度もかけてもらって」。目標額達成に、片山はファンへの感謝の気持ちを表した。屋内練習場は音更